Regionalzug im Essener Hauptbahnhof.

Quelle: Caroline Seidel/dpa

Die Deutsche Bahn rechnet wegen der Schäden durch Sturm "Eberhard" auch am Montag noch mit großen Problemen im Berufsverkehr. Es sei vor allem in NRW mit "erheblichen Beeinträchtigungen" sowohl im Fern- als auch im Regionalverkehr zu rechnen, sagte ein Bahnsprecher.



Genaue Angaben könne man erst am Montagmorgen machen. Das hänge auch davon ab, ob in der Nacht die Schäden durch umgestürzte Bäume repariert werden könnten. Reisende sollten sich auf jeden Fall informieren, ob ihr Zug fährt.