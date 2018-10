Polens Präsident Duda war jüngst in Berlin zu Besuch. Archivbild Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Polens Präsident Andrzej Duda will die Frage deutscher Reparationen für den Zweiten Weltkrieg offen halten. "Nach meiner Auffassung sind die Reparationszahlungen kein erledigtes Thema", sagte Duda der "Bild am Sonntag" wenige Tage vor deutsch-polnischen Regierungskonsultationen in Warschau.



Duda verwies auf Gutachten des früheren Präsidenten Lech Kaczynski, der 2010 bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen war. Diese belegten, dass die Kriegsschäden in Polen nie ausgeglichen wurden.