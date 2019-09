Zwei Männer mieten sich per App E-Scooter. Archivbild

Quelle: Christophe Gateau/dpa

Elektro-Tretroller machen den Verkehr in den Innenstädten laut Umweltbundesamt (UBA) bisher kaum umweltfreundlicher - und wären in Außenbezirken besser aufgehoben. "Die gefahrenen Strecken sind meist sehr kurz und können regelmäßig auch zu Fuß, mit Bus, Bahn oder Fahrrad bewältigt werden", sagte UBA-Präsidentin Maria Krautzberger.



Im Vergleich zum Fahrrad seien sie die "umweltschädlichere" Variante. In einem Papier heißt es: "Wird der E-Scooter anstatt der Füße benutzt, ist das schlecht für Umwelt und Gesundheit."