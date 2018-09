Er wünsche "dem Markus" größtmöglichen Erfolg. Dieser verwies darauf, dass Sicherheit in Bayern großgeschrieben werde: "Chemnitz wäre so in Bayern nicht passiert. Das G-20-Chaos in Hamburg wäre in Bayern nicht passiert. Und auch Silvesternächte in Köln wären in Bayern nicht passiert", sagte er unter dem Applaus der Delegierten.