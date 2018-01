Wir werden auf jeden Fall so nicht mit uns umgehen lassen. SPD-Vize Schäfer-Gümbel

Der stellvertretende SPD-Vorsitzende Thorsten Schäfer-Gümbel konterte in der ZDF-Sendung "Berlin direkt". Für ihn sei "die Wortwahl von Herrn Dobrindt völlig inakzeptabel". Aber bei einigen in der CSU sei der Testosteron-Spiegel relativ hoch. Das sei auch "in dem wechselseitigen Miteinander innerhalb der CSU" während der Sondierungen zu sehen gewesen. "Wir werden auf jeden Fall so nicht mit uns umgehen lassen", sagte er und forderte eine Zusammenarbeit "auf Augenhöhe mit wechselseitigem Respekt". Einige in der CSU hätten da deutliche Erziehungsdefizite.