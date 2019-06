Kommissarischer SPD Chef Schäfer-Gümbel.

Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Der kommissarische SPD-Chef Thorsten Schäfer-Gümbel erwartet eine ausreichende Zahl an Bewerbern für den künftigen Vorsitz seiner Partei. "Ich habe keine Sorgen, dass sich nicht genügend spannende Kandidatinnen und Kandidaten melden", sagte er.



An diesem Montag will der SPD-Vorstand ein Verfahren zur Bestimmung des Vorsitzes nach dem Rücktritt von Andrea Nahles festlegen. Viele Mitglieder wünschten sich eine breite Beteiligung der Basis bei der Vorsitzendenwahl, so Schäfer-Gümbel.