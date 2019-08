Laut Thorsten Schäfer-Gümbel besitzen "etwa 45 Familien in Deutschland so viel Vermögen wie 50 Prozent der Bundesbürger. Wir haben eine enorme Schieflage in den letzten Jahren erlebt." Daher wolle man heute Eckpunkte beschließen und zunächst über die Grundfrage entscheiden, ob es überhaupt eine Vermögenssteuer geben solle, so der SPD-Politiker im ZDF-Morgenmagazin.