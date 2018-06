Laut Schäfer-Gümbel stellt Bedingungen für eine mögliche GroKo. Quelle: Karlheinz Schindler/dpa-Zentralbild/dpa

Eine Neuauflage der Großen Koalition im Bund wird nach Einschätzung von SPD-Vize Thorsten Schäfer-Gümbel auch davon abhängen, ob wieder Vertrauen aufgebaut werden kann. Die Union sei am Ende des Bündnisses in der zurückliegenden Legislaturperiode vertragsbrüchig geworden, sagte der hessische SPD-Vorsitzende.



Als Beispiele nannte er das Rückkehrrecht von Teilzeit in Vollzeit. "Die Frage nach der Vertrauensbildung wird sich in den Sondierungen entscheiden", sagte Schäfer-Gümbel.