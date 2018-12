Auch einige Analysten sehen darin eine deutliche Herausforderung: "Die 37,5 Prozent Reduktion beziehen sich auf den Zeitpunkt von 2021 an", erläutert Eric Heymann von der Deutsche Bank-Research. "Rechnet man das vom heutigen Zeitpunkt an, dann seien das 50 Prozent weniger." Zwischen 2000 und 2017 aber habe man nur 31 Prozent geschafft.



Stefan Bratzel, Direktor des Center of Automotive Management in Bergisch Gladbach meint: Das werde eine "herkuleische Aufgabe" für die Autoindustrie, diese Vorgaben zu erreichen. Das sei am Rande dessen, was als rational zu bezeichnen wäre, erklärte er im Deutschlandfunk und rechnete vor, dass ein Benzinauto im Schnitt dann einen Verbrauch von nur 2,6 Litern haben dürfe.