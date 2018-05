Europa-Fahnen wehen vor dem EU-Hauptquartier. Quelle: Olivier Hoslet/EPA/dpa

Nach zweijähriger Übergangsfrist gelten in Europa ab sofort einheitliche Datenschutzregeln. Alle 28 EU-Staaten müssen die Datenschutz-Grundverordnung anwenden. Dadurch wird die Verarbeitung personenbezogener Daten durch Unternehmen, Vereine oder Behörden deutlich strenger geregelt als bisher.



So müssen Verbraucher unter anderem informiert werden, wer Daten wie Name, E-Mail-Adresse und Ausweisnummer aus welchem Grund sammelt - und sie müssen zustimmen. Bei Verstößen drohen hohe Strafen.