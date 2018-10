Sind wir uns eigentlich unseres Glücks bewusst? Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble

Mit Blick auf die Zuwanderung sagte der Bundestagspräsident, die Gesellschaft heute sei bunter und unübersichtlicher. Dies mache Regeln noch wichtiger. Jedoch dürfe die Herkunft eines Menschen "nicht dazu missbraucht werden, jemand herabzusetzen. Da müssen wir entschieden einschreiten" und wenn nötig mit rechtstaatlicher Härte reagieren, mahnte Schäuble.



Er wandte sich zudem gegen Zukunftspessimismus und fragte: "Sind wir uns eigentlich unseres Glücks bewusst?" Niemals zuvor in der Geschichte habe das Land so lange in Frieden gelebt. Trotzdem zeige sich ein Mangel an Vertrauen in die Zukunft. "Wir sind in der Lage gesellschaftlichen Entwicklungen positiv zu beeinflussen", versicherte der 76-Jährige.