Schäuble mahnt nach den vergangenen Wochen zur Vernunft. Quelle: Henning Kaiser/dpa

Nach dem Asylstreit in der Union mahnt Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble die Parteien zu Besonnenheit. "Die Politik muss besonders in schwierigen Zeiten zur Mäßigung und zur Vernunft zurückfinden", sagte der CDU-Politiker der "Heilbronner Stimme".



Zwar sei Streit Voraussetzung der Demokratie, dieser müsse aber vernünftig und regelgebunden ausgetragen werden, sagte Schäuble. Aus seiner Sicht wäre es gut, wenn sich alle Beteiligten in der Sommerpause fragten, was wirklich wichtig ist.