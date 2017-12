Sein Finanzministerium ist schließlich heiß begehrt. Wer in der Wilhelmstraße 97 im Ministerbüro sitzt, kann Geld verteilen – oder Ausgaben verweigern. Vor allem kann er oder sie als einziger Minister auf Augenhöhe mit dem Kanzleramt verhandeln. In einer Viererkoalition wie dem Jamaika-Bündnis hätte die Union das Ressort kaum mehr für sich behalten können. Und so ist diese erste Personalentscheidung gleich auch ein deutliches Signal: ein Entgegenkommen an die FDP.