In seiner ersten Rede dankte Schäuble zunächst seinem Vorgänger Norbert Lammert: "Er war zwölf Jahre ein großartiger Bundestagspräsident." Lammert habe immer klare Vorstellungen davon gehabt, was dieses Parlament leisten könne - "wenn es denn will." Schäuble bekannte sich auch zu der wichtigen Rolle des Bundestags. Hier schlage das Herz der Demokratie. "Ich bin Parlamentarier aus Leidenschaft", so Schäuble. Zum Parlamentarismus gehöre auch unbedingt Streit. Allerdings müsse Streit Regeln folgen. "Es gab in den vergangenen Monaten auch Töne der Verächtlichmachung. Ich finde, das hat keinen Platz in einem zivilisierten Miteinander."