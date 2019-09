Hier steht zur Entscheidung: Wird Thüringen künftig vom Rand her regiert oder aus der Mitte in der Gesellschaft. Mike Mohring, CDU-Spitzenkandidat

Tatsächlich sei es laut Mohring eine andere Ausgangslage in Thüringen. "Hier steht zur Entscheidung: Wird Thüringen künftig vom Rand her regiert oder aus der Mitte in der Gesellschaft", so der CDU-Spitzenkandidat. Der Anspruch sei es eine Regierung der bürgerlichen Mitte zu bilden. Die CDU will keine Koalition mit den Linken, keine mit der AFD.