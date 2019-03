Ich bin selbst jetzt stolz, Trainer von Schalke 04 zu sein. Domenico Tedesco, Trainer des FC Schalke

Tedesco reagierte seinerseits mit harter Hand und schmiss vor der folgenden Bewährungsprobe in Bremen drei Profis aus seinem Kader, darunter Nationalspieler Uth. Bei Werder präsentierte sich der auf Platz 14 durchgereichte Champions-League-Teilnehmer zwar nicht mehr so desolat wie in den Vorwochen, setzte aber vom reinen Resultat her mit dem 2:4 seinen Negativlauf fort. Aus den letzten zehn Pflichtspielen in drei Wettbewerben holten die Königsblauen mit einem 4:1 im DFB-Pokal gegen Fortuna Düsseldorf nur einen Sieg, dazu gab es in der Bundesliga ein schwaches 0:0 daheim gegen Freiburg. Acht Partien wurden verloren, die letzten vier mit 2:18 Toren!