Julian Nagelsmann

Julian Nagelsmann ist nun schon zwei Jahre in der Bundesliga dabei. In der Zeit rettete er Hoffenheim zunächst vor dem fast sicheren Abstieg, ehe er die TSG in der vorigen Saison mit teils fantastischem Fußball auf Platz vier und erstmals in den Europapokal brachte. In der aktuellen Serie läuft es eher durchwachsen, auch weil in Sebastian Rudy, Niklas Süle und Sandro Wagner (alle Bayern) die drei wichtigsten Spieler das Team verließen.