Schalke siegt im Elfmeterschießen

Jubel bei den Spielern nach dem Sieg. Quelle: dpa

Doppeltes Elfmeter-Glück und der glänzende Torhüter Alexander Nübel haben den FC Schalke 04 vor einem Pokal-Aus bewahrt. Trotz eines 0:1-Rückstands bis zur 88.Minute gewann der Vize-Meister in der 2.Runde des DFB-Pokals noch mit 6:5 (1:1, 0:1) im Elfmeterschießen beim Zweitliga-Tabellenführer 1.FC Köln.



Ein Handelfmeter von Nabil Bentaleb hatte Schalke in die torlose Verlängerung gerettet. Im Shoot-out besiegelte Mark Uth mit seinem verwandelten Elfmeter den Achtelfinal-Einzug. Beide Torhüter hatten zuvor je einen Elfer pariert. Die Kölner waren durch Jhon Cordoba in Führung gegangen (43.).