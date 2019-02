Augsburgs Jeffrey Gouweleeuw und Schalkes Franco Di Santo

Quelle: epa

Der FC Schalke hat den Sprung auf Platz zwei der Bundesliga geschafft. Die Königsblauen bezwangen den FC Augsburg in einem in der zweiten Halbzeit turbulenten Spiel mit 3:2 (1:0). Schalke schien beim Stand von 2:0 kurz nach der Pause schon auf der Siegerstraße, doch Caiuby und Gregoritsch per Foulelfmeter glichen für Augsburg aus. Nur wenige Minuten später erhielt auch Schalke einen Elfmeter, den Caligiuri verwandelte.



Mit 29 Punkten liegt Schalke neun Zähler hinter Herbstmeister Bayern München, der beim knappen 1:0 (0:0) gegen das abgeschlagene Schlusslicht 1.FC Köln mehr Mühe hatte als erwartet.