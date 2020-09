Suat Serdar mit dem Führungstreffer im Spiel gegen Borussia Mönchengladbach.

Quelle: Imago

Der FC Schalke 04 hat einen perfekten Start in die Rückrunde der Bundesliga hingelegt. Die Mannschaft besiegte im Auftaktspiel den Tabellen-Zweiten Borussia Mönchengladbach mit 2:0 (0:0) und kletterte zumindest für eine Nacht an Revier-Rivale Borussia Dortmund vorbei auf den vierten Rang.



Gladbach musste im Titelkampf einen Rückschlag hinnehmen. Sollte der FC Bayern am Sonntag bei Hertha BSC gewinnen, würde die Borussia vorerst auf Rang drei zurückfallen.