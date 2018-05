Schalke steht als Vizemeister fest

Schalke 04 ist Vizemeister. Quelle: dpa

Der FC Schalke hat die Teilnahme an der Champions League perfekt gemacht. Die Königsblauen gewannen beim FC Augsburg mit 2:1 (2:1) und stehen vorzeitig als Vizemeister fest.



Borussia Dortmund muss nach dem 1:2 (1:2) gegen Mainz mit 55 Punkten weiter um die Königsklasse bangen. Immerhin profitierte der BVB von den Punktverlusten der Konkurrenz. Hoffenheim (52), das am letzten Spieltag den BVB empfängt, verlor in Stuttgart mit 0:2 (0:1). Leverkusen (52) kam in Bremen nur zu einem torlosen Remis. Leipzig (50) hat nach dem 4:1 (2:0) ebenfalls noch Chancen auf die Champions League.