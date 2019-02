Daniel Caligiuri gegen Raheem Sterling (links)

Quelle: reuters/Matthew Childs

Der FC Schalke hat im Achtelfinal-Hinspiel der Champions Legaue ein Unentschieden gegen Manchester City verpasst. Sergio Agüero (18.) hatte die Gäste in Führung geschossen, Nabil Bentaleb sorgte mit zwei Strafstößen für die zwischenzeitliche Führung (38./ Handelfmeter und 45./Foulelfmeter).



Der eingewechselte Leroy Sane traf mit einem direkt verwandelten Freistoß zum 2:2 (85.), Raheem Sterling (90.) sorgte trotz Unterzahl in den letzten 25 Minuten noch für den 2:3 City-Sieg. Die Entscheidung über den Einzug ins Viertelfinale fällt im Rückspiel am 12.März.