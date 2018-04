Angela Merkel bei der ersten Regierungserklärung nach der Wahl. Quelle: Wolfgang Kumm/dpa

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat bei ihrer Regierungserklärung die Militäroffensive der Türkei gegen die kurdische YPG-Miliz in Syrien erstmals in aller Deutlichkeit verurteilt.



"Bei allen berechtigten Sicherheitsinteressen der Türkei ist es inakzeptabel, was in Afrin passiert, wo tausende und abertausende von Zivilisten verfolgt sind, zu Tode kommen oder flüchten müssen", sagte die CDU-Vorsitzende im Bundestag zum Vormarsch der türkischen Truppen. "Auch das verurteilen wir auf das Schärfste."