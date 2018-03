Nach dieser Ankündigung holt auch die Europäische Union zum Gegenschlag aus. In Vorbereitung seien Strafzölle auf typisch amerikanische Produkte wie Bourbon-Whiskey, Harley-Davidson-Motorräder oder Levi's-Jeans, sagte EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker am Freitag in Hamburg dem ZDF. Die EU werde nicht tatenlos zusehen, wenn Unternehmen und Arbeitsplätze in Europa bedroht seien. Europa brauche "eine wehrhafte Wirtschaftspolitik", sagte Juncker: "Wir können nicht einfach den Kopf in den Sand stecken."