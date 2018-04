Grünen-Chef Cem Özdemir (r) und Geschäftsführer Michael Kellner. Quelle: Maurizio Gambarini/dpa

Die Grünen werfen CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt Verantwortungslosigkeit in den Jamaika-Sondierungen vor. "Die tagtäglichen Dobrindt-Stänkereien lassen doch nur den Schluss zu, der will das Scheitern der Gespräche", sagte der Bundesgeschäftsführer der Grünen, Michael Kellner. "Dieses Verhalten ist unverantwortlich."



Dobrindt greift die Grünen immer wieder scharf an. Etwa dass sie sich beim Verkehr "von jahrzehntelang mitgeschleiften Forderungen verabschieden" müssten.