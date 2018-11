Meuthen zum AfD-Spitzenkandidaten für die Europawahl gewählt.

Quelle: Michael Kappeler/dpa

Der AfD-Vorsitzende Jörg Meuthen führt seine Partei in die Wahl zum Europaparlament im Mai 2019. Die Europawahlversammlung der AfD wählte ihn in Magdeburg mit 483 von 535 abgegebenen Stimmen auf den ersten Listenplatz. Er war der einzige Kandidat. Meuthen, der die AfD mit Alexander Gauland führt, ist Mitglied des Europäischen Parlaments.



In seiner Bewerbungsrede griff er den Grünen-Vorsitzenden Robert Habeck scharf an. Habeck stehe für ein "links-rot-grün verseuchtes 68er- Deutschland".