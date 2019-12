Greenpeace-Aktivisten hängen ein Banner beim Gipfel auf.

Quelle: Paul White/AP/dpa

Die Umweltschutzverbände Greenpeace und WWF sehen die Bemühungen für mehr Klimaschutz nach dem UN-Klimagipfel in einer tiefen Krise. "Diese Klimaschutzkonferenz war ein Angriff auf das Herz des Pariser Abkommens", sagte Martin Kaiser von Greenpeace laut Mitteilung.



WWF nannte die Beschlüsse als "so müde wie die Delegierten nach zwei durchverhandelten Nächten". WWF-Klimachef Michael Schäfer zufolge komme es jetzt darauf an, "dass wir Ursula von der Leyens Mondrakete zünden, also den EU-Klimabeitrag deutlich anheben".