Wladimir Putin gedachte der Opfer der Brandkatastrophe. Quelle: Alexei Druzhinin/POOL SPUTNIK KREMLIN/dpa

Russlands Präsident Wladimir Putin hat in der sibirischen Stadt Kemerowo der Opfer der Brandkatastrophe vom Wochenende gedacht. Der Kremlchef legte an einer Mauer des Einkaufszentrums, in dem mindestens 64 Menschen starben, Blumen nieder.



Zugleich übte er scharfe Kritik an den Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen. Russland verliere "so viele Menschen, und weshalb? Aus verbrecherischer Nachlässigkeit und Schlamperei", sagte Putin. Er versprach, alle Schuldigen zur Verantwortung zu ziehen.