Nach den parteiinternen Querelen hat der CDU-Politiker Norbert Röttgen seine Partei zu einer programmatischen Neuausrichtung aufgefordert. Gleichzeitig prangerte er eine "inhaltliche Entleerung" an. "Noch nie in der Geschichte der CDU" habe es emotional und politisch einen so weitgehenden Vertrauensverlust gegeben, sagte er dem "Tagesspiegel".



In der CDU wird Kanzlerin Angela Merkel vorgeworfen, zu viele Zugeständnisse für eine neue Große Koalition mit der SPD gemacht zu haben.