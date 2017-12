heute-Nachrichten Quelle: ZDF

Vor der nächsten Jamaika-Sondierungsrunde teilen die potenziellen Partner weiter kräftig aus. "Die Grünen provozieren das Scheitern von Jamaika", sagte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt der "Bild"-Zeitung.



"Wer vollkommen unreflektiert von der Flüchtlingskrise, der Polarisierung in unserem Land, der daraus resultierenden Wahlerfolge der AfD und den Spannungen in Europa seine Argumente vorträgt, der scheint an einer Regierungsbildung kein ernsthaftes Interesse zu haben", fügte er hinzu.