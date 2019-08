Chinesische Polizeifahrzeuge in der Nähe von Hongkong.

Quelle: Dake Kang/AP/dpa

Vor dem Beginn neuer Demonstrationen in Hongkong hat eine staatlich kontrollierte Zeitung in China eine scharfe Warnung an die Protestbewegung ausgesprochen. "Peking hat nicht beschlossen, gewaltsam gegen die Unruhen in Hongkong vorzugehen, aber diese Option steht Peking eindeutig zur Verfügung", schrieb die "Global Times" in einem Kommentar.



Wenn Hongkong die Rechtsstaatlichkeit nicht von sich aus wiederherstellen könne, müsse die Zentralregierung "unbedingt direkte Maßnahmen" ergreifen.