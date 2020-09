Das Murmeltier Punxsutawney Phil.

Quelle: Barry Reeger/AP/dpa

Der Frühling ist nahe - zumindest hat das berühmte Murmeltier Phil in Punxsutawney im US-Bundesstaat Pennsylvania seinen Schatten nicht gesehen. "Der Frühling wird früh kommen, das ist sicher", verlas am "Murmeltier-Tag", einer der Organisatoren die Prognose.



Ein Brauch in dem Städtchen sieht vor, dass, falls das Tier am 2. Februar seinen Schatten sieht, der Winter weitere sechs Wochen dauern wird. Bedecktes Wetter deute jedoch auf einen frühen Frühling hin, so der Aberglaube.