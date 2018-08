Ein Blitz durchzuckt bei Alsfeld (Hessen) den Gewitterhimmel. Quelle: Frank Rumpenhorst/dpa

Nach Wochen mit extremer Sommerhitze naht die ersehnte Abkühlung. In Teilen Hessens kam diese in der Nacht allerdings besonders heftig. Vor allem in dem Ort Kirchhain bei Marburg liefen viele Keller voll und Dächer wurden abgedeckt, sagte Kreispressesprecher Stephan Schienbein. Es seien "riesige Wassermengen" vom Himmel gekommen".



Deutschlandweit sind für heute ebenfalls Schauer und Gewitter angesagt. Im Osten bleibe es zunächst aber noch schwül-heiß, berichtet der Deutsche Wetterdienst.