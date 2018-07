Der traditionelle Hexensabbat lockte erneut Tausende Besucher. Quelle: Patrick Seeger/dpa

Mehrere tausend Menschen haben in Waldkirch bei Freiburg den traditionellen Hexensabbat verfolgt. Das schaurige Narrenspektakel gilt laut Organisatoren als ein Höhepunkt der schwäbisch-alemannischen Fastnacht. Die Veranstaltung lockte auch 2018 wegen der historischen Masken und Gewänder überregional Besucher an.



Rund 80 Hexen tanzten um ein großes Feuer und sprangen über die Flammen, sie bildeten so die Kulisse für eine mystische Erzählung. Den Hexensabbat in Waldkirch gibt es seit 1975.