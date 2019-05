Doris Day und Rock Hudson im Film "Bettgeflüster". Archivfoto

Quelle: DB/dpa

Die legendäre Hollywood-Schauspielerin und Sängerin Doris Day ist tot. Sie sei im Alter von 97 Jahren gestorben, teilte ihre Tierschutz-Stiftung mit. Sie war in den 1950er und 60er Jahren bekannt für unschuldige Liebeskomödien mit Kollegen wie Cary Grant und Rock Hudson, außerdem spielte sie in Dramen und Musicals.



Bis vor kurzem sei die Darstellerin bei guter Gesundheit gewesen. Laut der Stiftung ist sie kürzlich an einer schweren Lungenentzündung erkrankt und im Kreise enger Freunde verstorben.