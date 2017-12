Neben dem Kino war Theater Schmidts Leidenschaft. Er inszenierte mit großem Erfolg an verschiedenen Theaterbühnen in Berlin das Stück "Männerhort" mit Bastian Pastewka und Christoph Maria Herbst. Kein Kopf- sondern Volkstheater habe er vor, sagte Schmidt, der seinen Einstieg als Schauspieler an Bühnen in Mannheim, Dortmund und Berlin gefunden hatte. 2012 feierte er sein Comeback auf der Bühne in Neil La Butes Tragikomödie "Fettes Schwein" in Berlin.