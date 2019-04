Terence Hill in "Mein Name ist Nobody"

Vom Wilden Westen ging es 1972 mit der Fliegerklamotte "Zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle" - wieder unter der Regie Colizzis - in den Urwald Kolumbiens. Unter Meisterregisseur Sergio Leone spielte Terence Hill an der Seite Henry Fondas in "Mein Name ist Nobody", einem ebenso witzigen wie tiefgründigen Abgesang auf das Western-Genre, kongenial vertont von Ennio Morricone.



Erstmals als Regisseur versuchte sich Terence Hill 1984 in "Keiner haut wie Don Camillo", einer Neuverfilmung des Klassikers "Don Camillo und Peppone", in der er auch den streitbaren Priester spielte. Sehr erfolgreich in Italien ist Hill in der seit Jahren laufenden RAI-TV-Serie "Don Matteo", in der er als ein Pater Brown à la italiana Kriminalfälle löst.