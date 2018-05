Völz wurde am 16. August 1930 in Danzig geboren - um 7 Uhr früh. Lange Jahre fuhr die Völz-Familie an den "Fünfer-Geburtstagen" dorthin, wo der Schauspieler damals das Licht der Welt erblickte, so erzählte er einmal. Im selben Haus war wenige Jahre zuvor auch der Komiker Eddi Arent zur Welt gekommen. Schon als Kind spielte Völz gern Theater. Der Legende nach hat dann ein Regisseur, dem Völz als gelernter Bäcker Brötchen ins Hotel lieferte, sein Interesse für das Schauspielern wieder geweckt. In Hannover nahm Völz Schauspielunterricht. Als Page in Schillers "Don Carlos" gab er 1950 am Landestheater Hannover sein Bühnendebüt. Es folgten Engagements an Theatern in ganz Deutschland.