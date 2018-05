Lobend äußerte sich der frühere Finanzminister für das "bemerkenswerte Tempo" des französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Dieser sei unter allen vergleichbaren Führern in Europa derjenige, "der am ehesten eine Chance bietet, dass sich etwas verändert". Auch Österreichs Kanzler Sebastian Kurz habe "Elemente des Macron'schen Schwungs" in die österreichische Politik eingebracht und sein Land bislang auf einem pro-europäischen Kurs gehalten. Den Einzug der AfD in den Bundestag sieht Schäuble bei aller Kritik an der Partei auch als Chance für die Demokratie. Die anderen Parteien seien neu herausgefordert, auch sei das Übergewicht der großen Koalition nicht mehr so erdrückend wie in der vergangenen Legislaturperiode.