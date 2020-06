EZB-Präsident Mario Draghi steht vor dem Abschied. Archivbild

Quelle: Arne Dedert/dpa

Nullzins und Strafzinsen für Banken: Mario Draghi wird Europas Sparern noch lange in Erinnerung bleiben - auch wenn er sich Ende Oktober nach acht Jahren im Amt als EZB-Präsident verabschiedet. Zum letzten Mal tagt heute der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) unter Leitung des Italieners.



Nach dem geldpolitischen Feuerwerk aus dem September werden von der Sitzung in Frankfurt aber keine neuen Impulse erwartet. Am Nachmittag wird Draghi noch einmal den extrem expansiven Kurs der Notenbank erläutern.