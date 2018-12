Fahndung nach Schwarzarbeitern auf einer Baustelle. Archivbild

Quelle: Boris Roessler/dpa

Nach langen Ermittlungen gegen ein mutmaßliches Schwarzarbeit-Netzwerk hat die Staatsanwaltschaft Wuppertal Anklage gegen fünf Männer und eine Frau erhoben. Sie sollen über Scheinfirmen Bauunternehmern Rechnungen für gar nicht erbrachte Leistungen ausgestellt haben.



Die Unternehmer sollen so Steuern und Sozialabgaben in Millionenhöhe hinterzogen haben. Das Geld soll dann, abzüglich einer "Provision", in bar an die Bauunternehmer zurückgeflossen sein, die damit Schwarzarbeit bezahlten.