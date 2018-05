heute-Nachrichten Quelle: ZDF

Massenstart-Weltmeister Simon Schempp hat in Le Grand-Bornand bis Sonntag drei Chancen, sein erstes Einzelpodest des Olympia-Winters zu holen. Beim vergangenen Weltcup in Österreich war er zweimal Vierter geworden und mit der Staffel Zweiter. "Ich habe noch einmal einen Fortschritt gemacht, gerade im Laufen. Ich hoffe, ich kann in Frankreich an Hochfilzen anknüpfen", sagte der Uhinger.



Die ersten Möglichkeit hat er am Freitag (14.15 Uhr/live im ZDF) im Sprint, ehe am Wochenende noch die Verfolgung und der Massenstart auf dem Programm stehen.