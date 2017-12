Systematische Grenzkontrollen zwischen Mitgliedern des europäischen Schengen-Raums mit seinen offenen Grenzen sind eigentlich verboten. Die Kontrollen an der deutsch-österreichischen Grenze waren im September 2015 in der Hochphase der Flüchtlingskrise eingeführt worden und sind per Sondergenehmigungen mehrfach verlängert worden, zuletzt bis zum 11. November. Die Kommission argumentiert, dass sich der Schutz der Schengen-Außengrenzen in den vergangenen Monaten erheblich verbessert habe.