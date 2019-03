Helme retten Leben - mit Models in Unterwäsche? Eines hat Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) mit einer neuen Kampagne schon mal erreicht: Aufmerksamkeit. Bereits der Titel irritiert manchen: "Looks like shit. But saves my life" - auf deutsch: "Sieht Scheiße aus - aber rettet Leben." Zu sehen sind auf Plakaten und in Videos Fotomodelle, die leicht bekleidet einen Fahrradhelm tragen.