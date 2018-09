Die 15 Millionen Diesel-Pkw-Fahrer in Deutschland bangen seit nunmehr drei Jahren, ob ihnen Fahrverbote drohen oder gar die nachträgliche Stilllegung ihrer Fahrzeuge. Sie haben die spritsparenden Wagen im guten Glauben gekauft, mussten aber seit der Aufdeckung von Dieselgate fürchten, mit den Folgen des großangelegten Betrugs der Autoindustrie alleine gelassen zu werden. Die Verunsicherung war und ist groß, die betroffenen Bundesregierungen reagierten von Anfang an äußert zaghaft - nicht zuletzt, weil die Autoindustrie sie davon überzeugen konnte, dass es keine sinnvollen schnellen technischen Lösungen geben könne.



Für die Autofahrer blieb so erst mal alles beim Alten. Und so mag die Taktik, den Dieselskandal mehr oder weniger auszusitzen, aus umweltpolitischer Sicht das völlig falsche Signal sein - doch aus Sicht der betroffenen Diesel-Fahrer war und ist es eher fair. Zumal sich ja auch das Kraftfahrtbundesamt bei der Erteilung der Betriebserlaubnis für die Fahrzeuge nicht mit Ruhm bekleckert hat.