Ein differenziertes Maut-System würde vorsehen, je nach Fahrverhalten, Emissionen und Belastung der Straße einen eigenen Maut-Tarif zu berechnen. Mit Belastung der Straße ist die Schwere des Fahrzeugs gemeint. Was oft unterschätzt wird: Die Fahrt eines SUV nutzt eine Straße 32 mal mehr ab als die eines leichten PKWs. Allerdings glaubt Eisenkopf nicht an eine Einführung entsprechender Systeme in Deutschland.



Praktikabler als ein differenziertes Modell sei eine "pauschale Maut, die die Finanzierung der Infrastruktur sicherstellt", sagt Eisenkopf. Die Mineralölsteuer sorge für eine "entfernungsabhängige Komponente". Laut Eisenkopf stelle sich die Frage neu, "wenn sich die Elektromobilität am Markt wirklich durchsetzt und damit die Bedeutung der Mineralölsteuer erodiert". Und doch gibt es etwas, was die Politik konkret tun könne: "Lokale City-Maut-Modelle in Ballungsgebieten sollten vorangetrieben werden", fordert der Professor.