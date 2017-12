In der ARD erneuerte er unter anderem seine Forderung nach einer gerechteren Verteilung in Europa und einem Einwanderungsrecht in Europa. In der "Augsburger Allgemeinen" meinte der SPD-Vorsitzende mit Blick auf Kanzlerin Angela Merkel, diese sage, "wir haben alles unter Kontrolle, tatsächlich ist kein Problem gelöst". Italien brauche dringend Hilfe. "Wir müssen jetzt handeln, wenn wir nicht wieder ungeordnete Zustände wie 2015 wollen. Mit Panzern am Brenner, wie manche in Österreich glauben, werden sich die Leute jedenfalls nicht aufhalten lassen." Schulz beklagte eine europäische Passivität in der Flüchtlingspolitik. Sollte er Kanzler werden, werde er sein "Veto einlegen gegen einen EU-Haushalt, der Ländern Geld gibt, die in der Flüchtlingsfrage unsolidarisch sind".