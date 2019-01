Am Mittwoch hatten mehr als hundert Mediziner in einer Stellungnahme erhebliche Zweifel an der wissenschaftlichen Methodik bei der Festlegung der Grenzwerte geäußert und eine Neubewertung der Fachstudien gefordert. Damit stellten sie sich gegen die Position der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin (DGP), die vor einer Gesundheitsgefährdung durch die Luftschadstoffe warnt.



Scheuer sprach von einer "ideologischen Debatte". Er sagte, die EU habe die Möglichkeit, Grenzwertmessstationen auch dort zu platzieren, wo die Schadstoffemissionen nicht am höchsten sind. Dies hält er für "eine vernünftige Herangehensweise an die Grenzwerte". Der CSU-Politiker plädierte dafür, mehr über die "positive Seite von Mobilität" zu sprechen. "Wir sollen die Chancen diskutieren, Chancen von Mobilität."