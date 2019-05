Ein Element könnten außerdem "smarte Lösungen" wie eine grüne Welle für Radfahrer auf bestimmten Strecken sein. Dafür könnten Radler laut Ministerium künftig Sender haben, die mit Ampeln kommunizieren. Ab dem Wintersemester 2020 will der Bund Hochschulprofessuren finanziell unterstützen, die sich mit Radverkehr befassen. Mit dem Kongress in Dresden soll eine Debatte über den Radverkehrsplan starten - daran sollen sich bis 30. Juni auch Bürger mit Ideen für Verbesserungen in einer Online-Befragung beteiligen können.



Am Montagabend verleiht der Kongress in Dresden noch den Deutschen Fahrradpreis 2019. Der Titel "Fahrradfreundlichste Persönlichkeit" geht in diesem Jahr an den Musiker Max Raabe. Er hatte einst in einem Song getextet: "Manchmal läuft im Leben alles glatt - vorausgesetzt, dass man ein Fahrrad hat."