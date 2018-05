Die Autohersteller hätten in den letzten Jahren riesige Fortschritte bei der Schadstoffreduzierung gemacht, dies gelte auch für die Verbräuche. Außerdem gebe es eine große Bandbreite an weiteren Maßnahmen in den Städten, um die Luftqualität zu verbessern. All das führt Verkehrsminister Andreas Scheuer im ZDF-Mittagsmagazin an, um zu untermauern, dass sich die Luft in den Städten auch ohne Fahrverbote verbessern wird.